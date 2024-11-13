В Житомирской общине вернули земли стоимостью 13 млн грн, которые противоправно использовало предприятие

Частное сельскохозяйственное предприятие долгое время пользовалось участком, но в ходе расследования было установлено, что право собственности на землю было получено с нарушениями.

В Житомирской области прокуратура истребовала в пользу Лугинской территориальной общины земли сельскохозяйственного назначения стоимостью почти 13 миллионов гривен.

По данным прокуратуры, сельхозугодие долгое время использовало частное сельскохозяйственное предприятие.

Установлено, что пользователь приобрел право частной собственности противоправно.

Таким образом, в нарушение требований Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию рейдерству», завладел землей коммунальной собственности.

Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Житомирской области и обоснованно доказали незаконность действий ответчика.

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