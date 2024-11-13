На Житомирщині громаді повернули землі вартістю 13 млн грн, які протиправно використовувало підприємство

Приватне сільськогосподарське підприємство тривалий час користувалося ділянкою, але під час розслідування було з'ясовано, що право власності на землю було отримано з порушеннями.

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На Житомирщині прокуратура витребувала на користь Лугинської територіальної громади землі сільськогосподарського призначення вартістю майже 13 мільйонів гривень.

За даними прокуратури, сільгоспугіддя тривалий час використовувало приватне сільськогосподарське підприємство.

Встановлено, що користувач набув право приватної власності протиправно. Зокрема, він безпідставно видав себе за правонаступника колективного сільськогосподарського підприємства (КСП), використавши державний акт на право колективної власності на землю за 1997 рік.

У такий спосіб, у порушення вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», заволодів землею комунальної власності.

Прокурори звернулися до Господарського суду Житомирської області та обґрунтовано довели незаконність дій відповідача.

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