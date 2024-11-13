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За хабарі сприяли переправленню ухилянтів до Румунії — на Франківщині викрили прикордонників

23:30, 13 листопада 2024
Інспектори прикордонної служби налагодили схему заробітку на переправленні до Румунії в обхід пунктів пропуску чоловіків призовного віку.
За хабарі сприяли переправленню ухилянтів до Румунії — на Франківщині викрили прикордонників
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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У Івано-Франківській області правоохоронці викрили двох прикордонників, які за хабарі сприяли переправленню через кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що до протиправної діяльності вони залучили ще двох місцевих мешканців. Місцеві підшукували «клієнтів», доводили до кордону, а прикордонники прикривали діяльність своїх поплічників за грошову винагороду від 6 до 7 тисяч доларів США.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронцями виявлено та вилучено кілька десятків тисяч доларів, близько 5 тисяч євро, 100 тисяч гривень, а також мобільні телефони.

За вчинені дії правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 9 років.

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Румунія Державна прикордонна служба

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