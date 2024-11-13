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За взятки способствовали переправке уклонистов в Румынию - на Франковщине разоблачили пограничников

23:30, 13 ноября 2024
Инспекторы пограничной службы наладили схему заработка на переправке в Румынию в обход пунктов пропуска мужчин призывного возраста.
За взятки способствовали переправке уклонистов в Румынию - на Франковщине разоблачили пограничников
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили двух пограничников, которые за взятки способствовали переправке через границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что к противоправной деятельности они привлекли еще двух местных жителей. Местные подыскивали «клиентов», доводили до границы, а пограничники прикрывали деятельность своих приспешников за денежное вознаграждение от 6 до 7 тысяч долларов США.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители выявили и изъяли несколько десятков тысяч долларов, около 5 тысяч евро, 100 тысяч гривен, а также мобильные телефоны.

За совершенные действия правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 9 лет.

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Румыния Государственная пограничная служба

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