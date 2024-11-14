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Житель Ізмаїлу за $4000 переправляв чотирьох ухилянтів до Румунії – план провалився на під’їзді до кордону

08:30, 14 листопада 2024
В Ізмаїльському районі затримано організатора незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.
Житель Ізмаїлу за $4000 переправляв чотирьох ухилянтів до Румунії – план провалився на під’їзді до кордону
Джерело фото: поліція Одеської області
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Жителю Ізмаїльського району повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. За допомогу чотирьом чоловікам у виїзді до Румунії він мав отримати по тисячі доларів від кожного «клієнта». Про це повідомила поліція Одеської області.

30-річний мешканець міста Рені разом із невстановленими особами організував переправлення чотирьох чоловіків віком від 24 до 28 років з Одеської та Запорізької областей. Зловмисник доставив їх на власному автомобілі до прикордонного населеного пункту, де вони мали перетнути кордон пішки.

Загальна сума, яку підозрюваний мав отримати, становила 4000 доларів США: 1000 доларів як завдаток та ще 3000 доларів після завершення переправлення. Однак, його план був перерваний прикордонниками, коли він був затриманий на під'їзді до місця переправи.

Під час затримання поліцейські вилучили автомобіль, мобільний телефон та частину грошей, отриманих від «клієнтів». Згідно з зібраними доказами, підозрюваному оголошено підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, що карається позбавленням волі до дев’яти років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі тривають слідчі дії під керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури, а поліція встановлює інших учасників оборудки.

Також складені протоколи на осіб, які намагались незаконно перетнути кордон, їм загрожує штраф або адміністративний арешт.

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поліція Одеса Румунія прикордонники

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