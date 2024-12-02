ЄС виділив 26,4 млн євро на підтримку українців взимку

Україна отримала від ЄС 26,4 млн євро на допомогу вразливим домогосподарствам.

Фото: geostrategy.org.ua

Європейський Союз надав Україні 26,4 мільйона євро на підтримку зимової програми реагування. Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

Ці кошти є доповненням до раніше наданих 17,5 мільйона євро для Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та 4 мільйонів євро, виділених для підтримки українських біженців у Молдові.

Новий транш дозволить допомогти найбільш уразливим категоріям населення, які постраждали від війни. Зокрема, програма грошової допомоги охопить 57 тисяч домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення або газу. Вони зможуть придбати тверде паливо для обігріву. Ініціатива реалізується у співпраці з Мінсоцполітики та Пенсійним фондом.

Ще одна програма спрямована на підтримку 71 тисячі домогосподарств у прифронтових районах. Вона допоможе покрити витрати на підвищені рахунки за опалення.

Загалом фінансування спрямоване на забезпечення базових потреб людей, які переживають складні умови зимового періоду через війну.

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