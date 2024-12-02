ЕС выделил 26,4 млн евро на поддержку украинцев зимой

Украина получила от ЕС 26,4 млн евро на помощь уязвимым домохозяйствам.

Фото: geostrategy.org.ua

Европейский Союз предоставил Украине 26,4 миллиона евро на поддержку зимней программы реагирования. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Эти средства являются дополнением к ранее предоставленным 17,5 миллиона евро для Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и 4 миллионов евро, выделенных для поддержки украинских беженцев в Молдове.

Новый транш позволит помочь наиболее уязвимым категориям населения, пострадавшим от войны. В частности, программа денежной помощи охватит 57 тысяч домохозяйств, которые не имеют доступа к централизованному отоплению или газу. Они смогут приобрести твердое топливо для обогрева. Инициатива реализуется в сотрудничестве с Минсоцполитики и Пенсионным фондом.

Еще одна программа направлена на поддержку 71 тысячи домохозяйств в прифронтовых районах. Она поможет покрыть расходы на повышенные счета за отопление.

В целом финансирование направлено на обеспечение базовых потребностей людей, которые переживают сложные условия зимнего периода из-за войны.

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