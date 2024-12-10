Кабмін погодив будівництво мосту через річку Тису на кордоні з Румунією

Прикордонний міст буде зводитись між населеними пунктами Біла Церква та Сігету-Мармацієй.

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В Україні побудують міст через річку Тису на Закарпатті. Відповідну угоду затвердив Кабінет міністрів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Автодорожній прикордонний міст буде зводитись між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія).

«Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) - Сігету-Мармацієй (Румунія), вчинену 18.10.2023 у м. Києві», — зазначив Мельничук.

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