Кабмин согласовал строительство моста через реку Тису на границе с Румынией

Пограничный мост будет возводиться между населенными пунктами Белая Церковь и Сигет-Мармацией.

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В Украине построят мост через реку Тису в Закарпатье. Соответствующее соглашение утвердило Кабинет министров. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Автодорожный пограничный мост будет возводиться между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигета-Мармация (Румыния).

«Утверждено Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) – Сигету-Мармацией (Румыния), совершенное 18.10.2023 в г. – отметил Мельничук.