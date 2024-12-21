На Закарпатті затримали групу осіб, які планували переправу через Тиса на гумових човнах

Ухилянтів затримали біля кордону з Угорщиною.

Прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали шістьох осіб, які планували перепливати річку Тиса для незаконного потрапляння в Угорщину. Інцидент стався близько 02:00 ночі, повідомили в Державній прикордонній службі України.

Прикордонний наряд помітив групу невідомих осіб неподалік від кордону. Порушники, подолавши загороджувальний паркан, рухались у бік державного кордону. Їх вдалося затримати за 300 метрів від межі держави. Четверо закарпатців, киянин та вінничанин зізналися, що планували незаконно перетнути кордон, використовуючи гумові човни.

Затримані розповіли, що вони сподівалися на допомогу переправників, які обіцяли забезпечити безпечний перетин річки, однак плавзасоби їм так і не надали. Наразі оперативники з'ясовують, хто стоїть за організацією спроби незаконного переправлення групи.

На затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи передано до суду.

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