Податкова пояснює, який штраф буде за порушення правил сплати військового збору

Податківці роз’яснили, що чекає за прострочку сплати військового збору.

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Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області зазначає, що за порушення правил сплати (перерахування) сум військового збору при затримці:

до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – штраф у розмірі 5 відс. погашеної суми податкового боргу;

у розмірі 5 відс. погашеної суми податкового боргу; більше 30 календарних днів – у розмірі 10 відс. погашеної суми податкового боргу.

У разі умисного ухилення:

за перше порушення – штраф у розмірі 25 відс. від суми несплаченого військового збору;

за повторну затримку сплати понад 90 календарних днів штраф – у розмірі 50 відс. від суми заборгованості.

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