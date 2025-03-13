Налоговая объясняет, какой штраф будет за нарушение правил уплаты военного сбора

Налоговики разъяснили, что ждет за просрочку уплаты военного сбора.

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Отдел коммуникаций с общественностью управления информационного взаимодействия Главного управления ГНС в Днепропетровской области отмечает, что за нарушение правил уплаты (перечисления) сумм военного сбора при задержке:

- до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – штраф в размере 5 проц. погашенной суммы налогового долга;

- более 30 календарных дней – в размере 10 проц. погашенной суммы налогового долга

В случае умышленного уклонения:

за первое нарушение – штраф в размере 25 проц. от суммы неуплаченного военного сбора;

за повторную задержку уплаты более 90 календарных дней штраф – в размере 50 проц. от суммы задолженности.

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