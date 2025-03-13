Налоговая объясняет, какой штраф будет за нарушение правил уплаты военного сбора

Отдел коммуникаций с общественностью управления информационного взаимодействия Главного управления ГНС в Днепропетровской области отмечает, что за нарушение правил уплаты (перечисления) сумм военного сбора при задержке:
- до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, – штраф в размере 5 проц. погашенной суммы налогового долга;
- более 30 календарных дней – в размере 10 проц. погашенной суммы налогового долга
В случае умышленного уклонения:
за первое нарушение – штраф в размере 25 проц. от суммы неуплаченного военного сбора;
за повторную задержку уплаты более 90 календарных дней штраф – в размере 50 проц. от суммы задолженности.
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