У Києві затримали чоловіка, який через помсту підпалив авто колишнього роботодавця

Палію загрожує до десяти років ув’язнення.

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У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який через помсту на вулиці Антоновича підпалив автомобіль Skoda колишнього роботодавця. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

За словами начальника Голосіївського управління поліції полковника поліції Араіка Кочкадамяна, зловмисником виявився уродженець Закарпатської області, який протягом останніх шести місяців він працював на будівельному об’єкті власника транспортного засобу.

«Після виконання робіт йому виплатили заробітну плату, яка на його думку була меншою ніж мала бути, тож він вирішив помститися. Приїхавши до будинку потерпілого, зловмисник розбив каменем вікно автівки та закинув до салону підпалений папір й ганчірки. Впевнившись, що автомобіль загорівся, чоловік з місця скоєння злочину зник», - сказав він.

Поліцейські затримали 53-річного палія та повідомили йому про підозру. Тепер зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.

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