В Киеве задержали мужчину, который из мести поджег авто бывшего работодателя

Поджигателю грозит до десяти лет лишения свободы.

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В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине, который из мести на улице Антоновича поджег автомобиль Skoda своего бывшего работодателя. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По словам начальника Голосеевского управления полиции полковника полиции Араика Кочкадамяна, злоумышленником оказался уроженец Закарпатской области, который в течение последних шести месяцев работал на строительном объекте владельца транспортного средства.

«После выполнения работ ему выплатили заработную плату, которая, по его мнению, была меньше, чем должна быть, поэтому он решил отомстить. Прибыв к дому потерпевшего, злоумышленник разбил камнем окно автомобиля и забросил в салон подожженные бумагу и тряпки. Убедившись, что автомобиль загорелся, мужчина скрылся с места преступления», — рассказал он.

Полицейские задержали 53-летнего поджигателя и сообщили ему о подозрении. Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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