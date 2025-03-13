Фінляндія та Україна підписали угоду про співпрацю в озброєнні та розвідці

Україна та Фінляндія об’єднують зусилля у сфері оборонних технологій.

Фото: defmin.fi

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Фінляндія та Україна уклали двосторонню угоду про співпрацю в сфері оборони, що передбачає, зокрема, виробництво боєприпасів. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Згідно з домовленостями, країни поглиблять взаємодію у сферах озброєння, обміну розвідданими та спільного виробництва боєприпасів. Також співпраця охоплюватиме науково-дослідницьку діяльність, інновації та оборонну промисловість.

Угоду підписали міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен і глава українського оборонного відомства Рустем Умєров.

«Фінляндія підтримує Україну в її оборонній боротьбі вже понад три роки, і ми є однією з найбільших країн підтримки щодо розміру нашої економіки. Ми стоїмо на тому самому європейському краю, що й Україна, і поділяємо той самий погляд на російську загрозу, також у світлі нашого історичного досвіду. Фінляндія має намір продовжувати підтримувати Україну. Проте відносини між нашими країнами — це не вулиця з одностороннім рухом, а партнерство, яке вигідне обом сторонам. Цей Меморандум про взаєморозуміння свідчить про те, що ми хочемо й надалі розширювати та поглиблювати цю співпрацю на благо обох країн», — заявив Хаккянен.

Він наголосив, що українська армія за три роки війни стала однією з найсильніших у Європі та має унікальний досвід у протидії Росії. «Країна накопичила великий досвід захисту від Росії. Тому зрозуміло, що, розвиваючи власну оборону, ми повинні уважно прислухатися до уроків України та використовувати їхній досвід», — підсумував міністр.

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