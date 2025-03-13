Сподіваємося, що тиску США вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни, — Зеленський

Україна налаштована на «швидкий рух до миру» і готова виконати свою частину роботи.

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Президент Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь української делегації про зустріч із представниками США у Саудівській Аравії, зокрема, йшлося про хід перемовин та ключові аспекти.

Глава держави наголосив, що Україна налаштована на «швидкий рух до миру» і готова виконати свою частину роботи.

«Добре, що розмова була максимально конструктивною. Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, тривалого й достойного миру. Команди – молодці: була відновлена оборонна допомога та допомога розвідданими», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський вказав, що представники України поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій. Також вони окремо обговорили потребу в гарантуванні безпеки та взаємодію з європейськими партнерами, подальші спільні кроки.

«Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю», — розповів Глава держави.

Президент відзначив те, що уже понад добу «світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали».

«І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни» – констатував він.

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