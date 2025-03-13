Якщо Євросоюз не скасує мита на віскі, США введуть 200% тариф на всі їх вина та шампанське, — Дональд Трамп

Дональд Трамп пригрозив 200% митом на європейський алкоголь у відповідь на мита ЄС на віскі.

Фото: danmurphys.com.au

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Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити 200% мита на вино, шампанське та алкогольні напої з ЄС у відповідь на 50% тариф, який Європейський Союз запровадив на американське віскі. Про це він написав на своїй сторінці у соцмереже Truth.

«Європейський Союз, один із найагресивніших і найзловживаніших податкових і тарифних органів у світі, який був створений виключно для того, щоб скористатися Сполученими Штатами, щойно увів неприйнятний 50% тариф на віскі. Якщо цей тариф не буде негайно скасований, США незабаром запровадять 200% мито на все вино, шампанське та алкогольні продукти з Франції та інших країн ЄС», – написав Трамп.

За його словами, такі дії сприятимуть розвитку американського виноробного бізнесу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Єврокомісія запропонувала ввести мита на жіночі негліже зі США та курячі крильця.

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