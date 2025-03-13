Андрій Єрмак доповів Президенту Зеленському про результати перемовин у Саудівській Аравії

Керівник Офісу Президента: Росія тягне час, не даючи відповіді щодо припинення вогню.

Фото: Тelegram / Андрій Єрмак

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак надав детальну доповідь Президенту України Володимиру Зеленському про зустріч команди з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Він розповів про хід перемовин і основні аспекти обговорень.

За словами Єрмака, українська сторона чітко поінформувала американських партнерів щодо своїх принципових позицій.

«На жаль, росія досі мовчить, ми не чуємо їх офіційну позицію щодо припинення вогню. Росія тягне час і поки демонструє, що хоче маніпулювати та воювати далі», — зазначив він.

Єрмак висловив надію, що тиск з боку Сполучених Штатів може змусити Росію завершити війну.

«Наша команда готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами в Америці, Європі та інших частинах світу, які прагнуть допомагати наблизити мир», — підкреслив він.

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