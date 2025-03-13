Практика судов
  1. В Украине

Андрей Ермак доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в Саудовской Аравии

14:46, 13 марта 2025
Руководитель Офиса Президента: Россия тянет время, не давая ответа о прекращении огня.
Андрей Ермак доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в Саудовской Аравии
Фото: Тelegram / Андрей Ермак
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предоставил подробный доклад Президенту Украины Владимиру Зеленскому о встрече команды с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. Он рассказал о ходе переговоров и основных аспектах обсуждений.

По словам Ермака, украинская сторона четко проинформировала американских партнеров о своих принципиальных позициях.

«К сожалению, Россия до сих пор молчит, мы не слышим их официальную позицию относительно прекращения огня. Россия тянет время и пока демонстрирует, что хочет манипулировать и воевать дальше», - отметил он.

Ермак выразил надежду, что давление со стороны Соединенных Штатов может заставить Россию завершить войну.

«Наша команда готова и в дальнейшем конструктивно работать со всеми партнерами в Америке, Европе и других частях мира, которые стремятся помогать приблизить мир», - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Андрей Ермак

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде засекретили данные о заграничных поездках главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина — документ

Информация об источниках финансирования заграничных визитов главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина является служебной информацией, указали в Верховной Раде.

Совет Европы принял международную конвенцию о защите адвокатов

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиванию, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательству.

Парламент одобрил за основу законопроект о денежной компенсации неиспользованных дней отпусков военнослужащих

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому неиспользованные дни отпусков военнослужащих подлежат денежной компенсации, выплачиваемой в год увольнения военнослужащих со службы.

Верховная Рада приняла закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК

Помимо скидки в 50% на штраф от ТЦК, принятый закон также предусматривает, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, будут закрыты административные производства за нарушение воинского учета.

Верховная Рада приняла закон о дистанционной оплате штрафов через Резерв+

Закон предусматривает, что украинцы смогут оплатить штраф в приложении Резерв+.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики