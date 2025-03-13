Андрей Ермак доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в Саудовской Аравии

Руководитель Офиса Президента: Россия тянет время, не давая ответа о прекращении огня.

Фото: Тelegram / Андрей Ермак

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предоставил подробный доклад Президенту Украины Владимиру Зеленскому о встрече команды с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. Он рассказал о ходе переговоров и основных аспектах обсуждений.

По словам Ермака, украинская сторона четко проинформировала американских партнеров о своих принципиальных позициях.

«К сожалению, Россия до сих пор молчит, мы не слышим их официальную позицию относительно прекращения огня. Россия тянет время и пока демонстрирует, что хочет манипулировать и воевать дальше», - отметил он.

Ермак выразил надежду, что давление со стороны Соединенных Штатов может заставить Россию завершить войну.

«Наша команда готова и в дальнейшем конструктивно работать со всеми партнерами в Америке, Европе и других частях мира, которые стремятся помогать приблизить мир», - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.