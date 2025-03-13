Практика судов
  1. В мире

Если Евросоюз не отменит пошлину на виски, США введут 200% тариф на все их вина и шампанское, — Дональд Трамп

14:45, 13 марта 2025
Дональд Трамп пригрозил 200% пошлиной на европейский алкоголь в ответ на пошлену ЕС на виски.
Если Евросоюз не отменит пошлину на виски, США введут 200% тариф на все их вина и шампанское, — Дональд Трамп
Фото: danmurphys.com.au
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести 200% пошлину на вино, шампанское и алкогольные напитки из ЕС в ответ на 50% тариф, который Европейский Союз установил на американский виски. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth.

«Европейский Союз, один из самых агрессивных и злоупотребляющих налогами и тарифами органов в мире, который был создан исключительно для того, чтобы воспользоваться Соединенными Штатами, только что ввел неприемлемую 50% пошлину на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут 200% пошлину на все вино, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС», — написал Трамп.

По его словам, такие меры будут способствовать развитию американского винодельческого бизнеса.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Еврокомиссия предложила ввести пошлины на женское неглиже из США и куриные крылышки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде засекретили данные о заграничных поездках главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина — документ

Информация об источниках финансирования заграничных визитов главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина является служебной информацией, указали в Верховной Раде.

Совет Европы принял международную конвенцию о защите адвокатов

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиванию, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательству.

Парламент одобрил за основу законопроект о денежной компенсации неиспользованных дней отпусков военнослужащих

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому неиспользованные дни отпусков военнослужащих подлежат денежной компенсации, выплачиваемой в год увольнения военнослужащих со службы.

Верховная Рада приняла закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК

Помимо скидки в 50% на штраф от ТЦК, принятый закон также предусматривает, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, будут закрыты административные производства за нарушение воинского учета.

Верховная Рада приняла закон о дистанционной оплате штрафов через Резерв+

Закон предусматривает, что украинцы смогут оплатить штраф в приложении Резерв+.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики