Если Евросоюз не отменит пошлину на виски, США введут 200% тариф на все их вина и шампанское, — Дональд Трамп

Дональд Трамп пригрозил 200% пошлиной на европейский алкоголь в ответ на пошлену ЕС на виски.

Фото: danmurphys.com.au

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Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести 200% пошлину на вино, шампанское и алкогольные напитки из ЕС в ответ на 50% тариф, который Европейский Союз установил на американский виски. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth.

«Европейский Союз, один из самых агрессивных и злоупотребляющих налогами и тарифами органов в мире, который был создан исключительно для того, чтобы воспользоваться Соединенными Штатами, только что ввел неприемлемую 50% пошлину на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут 200% пошлину на все вино, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС», — написал Трамп.

По его словам, такие меры будут способствовать развитию американского винодельческого бизнеса.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Еврокомиссия предложила ввести пошлины на женское неглиже из США и куриные крылышки.

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