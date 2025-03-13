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Надеемся, что давления США хватит, чтобы заставить Россию к завершению войны, — Зеленский

15:04, 13 марта 2025
Украина настроена на «быстрое движение к миру» и готова выполнить свою часть работы.
Надеемся, что давления США хватит, чтобы заставить Россию к завершению войны, — Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заслушал детальный доклад украинской делегации о встрече с представителями США в Саудовской Аравии, в частности, речь шла о ходе переговоров и ключевых аспектах.

Глава государства подчеркнул, что Украина настроена на «быстрое движение к миру» и готова выполнить свою часть работы.

«Хорошо, что разговор был максимально конструктивным. Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, долгосрочного и достойного мира. Команды – молодцы: была восстановлена оборонная помощь и помощь разведданными», — отметил Президент.

Владимир Зеленский указал, что представители Украины проинформировали американскую сторону о принципиальных украинских позициях. Также они отдельно обсудили необходимость обеспечения безопасности и взаимодействие с европейскими партнерами, дальнейшие совместные шаги.

«Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос – это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля», — рассказал Глава государства.

Президент отметил, что уже более суток «мир не слышит содержательного ответа от России на прозвучавшие предложения».

«И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов будет достаточно, чтобы заставить Россию завершить войну», – констатировал он.

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Владимир Зеленский

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