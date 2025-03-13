Финляндия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в вооружении и разведке

Украина и Финляндия объединяют усилия в сфере оборонных технологий.

Фото: defmin.fi

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Финляндия и Украина заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предусматривающее, в частности, производство боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Согласно договоренностям, страны углубят взаимодействие в сферах вооружения, обмена разведданными и совместного производства боеприпасов. Также сотрудничество будет охватывать научно-исследовательскую деятельность, инновации и оборонную промышленность.

Соглашение подписали министр обороны Финляндии Антти Хаккянен и глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров.

«Финляндия поддерживает Украину в ее оборонной борьбе уже более трех лет, и мы являемся одной из крупнейших стран поддержки по размеру нашей экономики. Мы стоим на том же европейском краю, что и Украина, и разделяем тот же взгляд на российскую угрозу, также в свете нашего исторического опыта. Финляндия намерена продолжать поддерживать Украину. Однако отношения между нашими странами - это не улица с односторонним движением, а партнерство, которое выгодно обеим сторонам. Этот Меморандум о взаимопонимании свидетельствует о том, что мы хотим и в дальнейшем расширять и углублять это сотрудничество на благо обеих стран», - заявил Хаккянен.

Он отметил, что украинская армия за три года войны стала одной из сильнейших в Европе и имеет уникальный опыт в противодействии России. «Страна накопила большой опыт защиты от России. Поэтому понятно, что, развивая собственную оборону, мы должны внимательно прислушиваться к урокам Украины и использовать их опыт», - подытожил министр.

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