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У Києві покарали водія Volkswagen, який проїхав на заборонний сигнал світлофора — відео

21:42, 9 лютого 2025
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія Volkswagen, який проїхав на заборонний сигнал світлофора — відео
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У Святошинському районі Києва покарали водія Volkswagen, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці одразу зупинили водія, провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, сигнали світлофора мають такі значення:

- зелений дозволяє рух;

- жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

- червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.

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Національна поліція Київ

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