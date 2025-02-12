Податкова пояснила, кого сімейне фермерське господарство може залучати до роботи

У податковій службі пояснили, що трудові відносини членів сімейного фермерського господарства визначають у договорі про створення такого сімейного фермерського господарства.

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Податкова служба у Львівській області пояснює, кого сімейне фермерське господарство може залучати до роботи.

Трудові відносини членів СФГ визначаються в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

У разі виробничої потреби СФГ відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України від 19.06.2003 №973-IV «Про фермерське господарство») – залучення ними інших громадян до роботи може здійснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань та навичок за цивільно-правовими договорами.

За працівників, залучених СФГ для виконання сезонних та окремих робіт, потрібно подавати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з відповідними додатками (у т.ч. додаток 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»).

Подається щокварталу, протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

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