Налоговая объяснила, кого семейное фермерское хозяйство может привлекать к работе

В налоговой службе объяснили, что трудовые отношения членов семейного фермерского хозяйства определяют в договоре о создании семейного фермерского хозяйства.

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Налоговая служба во Львовской области объясняет, кого семейное фермерское хозяйство может привлекать к работе.

Трудовые отношения членов СФХ определяются в договоре (декларации) о создании семейного фермерского хозяйства.

В случае производственной потребности СФХ согласно ч. 1 ст. 27 Закона Украины от 19.06.2003 №973-IV «О фермерском хозяйстве») – привлечение ими других граждан к работе может осуществляться исключительно для выполнения сезонных и отдельных работ, непосредственно связанных с деятельностью хозяйства и требующих специальных знаний и навыков по гражданско-правовым договорам.

За работников, привлеченных СФХ для выполнения сезонных и отдельных работ, нужно подавать Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса с соответствующими приложениями (в т.ч. приложение 1) «Ведомости о начислении по (наличию)»

Подается ежеквартально, в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала.

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