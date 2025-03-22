У Києві тестують нові інформаційні покажчики у метрополітені – фото

У Києві розпочали тестування нових інформаційних наліпок на ескалаторах. Як вказують у КМДА, лише із початку 2025 року 28 пасажирів отримали травми, а для надання допомоги їм викликали швидку.
Крім того:
Нові наліпки попереджають про найпоширеніші порушення:
Наліпки розміщені на балюстраді ескалаторів у вигляді написів і піктограм, щоб зробити правила більш помітними та зрозумілими для всіх пасажирів.
Наразі інформаційні покажчики з’явилися на станціях «Вокзальна» та «Либідська», наступного тижня будуть розміщені на станції «Дорогожичі».
Зазначається, що місця для наліпок вибирали невипадково, саме на цих станціях найчастіше фіксували нетипові ситуації та зупинки ескалаторів.
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