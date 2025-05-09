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На Хмельниччині суд зобов’язав оформити документи на історичну дерев’яну церкву 19 століття

08:30, 9 травня 2025
12 років храм залишався без статусу пам’ятки культурної спадщини.
На Хмельниччині суд зобов’язав оформити документи на історичну дерев’яну церкву 19 століття
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На Хмельниччині Хрестовоздвиженська церква ХІХ століття, яка більше десятка років залишалась без статусу пам’ятки культурної спадщини, нарешті отримає його. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що дерев’яна церква Воздвиження Чесного Хреста у селі Сарнів Хмельницького району зведена у 1856 році. Кошти на будівництво пожертвували поміщики Млодзянський і Залевський. Храм збудовано у стандартизованому синодальному стилі.

Втім, уже 12 років храм залишається без статусу пам’ятки культурної спадщини. Причина — бездіяльність сільради.

У прокуратурі повідомили, що місцева влада не зібрала пакет документів до Міністерства культури та інформаційної політики України з метою занесення об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Відсутність відомостей про пам’ятку архітектури в Реєстрі не забезпечує належного захисту, догляду та збереження, створює передумови для можливих незаконних дій щодо неї.

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