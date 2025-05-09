На Хмельниччині суд зобов’язав оформити документи на історичну дерев’яну церкву 19 століття

На Хмельниччині Хрестовоздвиженська церква ХІХ століття, яка більше десятка років залишалась без статусу пам’ятки культурної спадщини, нарешті отримає його. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Встановлено, що дерев’яна церква Воздвиження Чесного Хреста у селі Сарнів Хмельницького району зведена у 1856 році. Кошти на будівництво пожертвували поміщики Млодзянський і Залевський. Храм збудовано у стандартизованому синодальному стилі.
Втім, уже 12 років храм залишається без статусу пам’ятки культурної спадщини. Причина — бездіяльність сільради.
У прокуратурі повідомили, що місцева влада не зібрала пакет документів до Міністерства культури та інформаційної політики України з метою занесення об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Відсутність відомостей про пам’ятку архітектури в Реєстрі не забезпечує належного захисту, догляду та збереження, створює передумови для можливих незаконних дій щодо неї.
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