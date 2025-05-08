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Проблема ліків у прифронтових зонах: МОЗ готує перелік населених пунктів для запуску мобільних аптек

19:25, 8 травня 2025
Влада готує нові рішення, щоб забезпечити доступ до ліків на прифронтових територіях.
Проблема ліків у прифронтових зонах: МОЗ готує перелік населених пунктів для запуску мобільних аптек
Джерело фото: Freepik
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Доступ до ліків на прифронтових територіях України залишається складним, проте держава спільно з партнерами впроваджує низку рішень для покращення ситуації. Про це повідомив народний депутат та голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький.

За його словами, уряд уже спростив умови відкриття аптек у прифронтових регіонах та знизив вимоги до кваліфікації фармацевтів, щоб подолати кадровий дефіцит. Наразі діє доставка ліків через мобільні аптеки та проєкт «Укрпошта.Аптека», що охоплює усі населені пункти на підконтрольній Україні території. До забезпечення медикаментами також активно долучаються гуманітарні організації, зокрема ВООЗ, Червоний Хрест та «Лікарі без кордонів».

МОЗ вже визначило 168 населених пунктів із найбільшою потребою в аптечних послугах. Найближчим часом цей перелік представлять аптечному бізнесу, який може долучитися до запуску аптек за визначеними маршрутами в межах соціальних проєктів.

Також Радуцький запропонував врегулювати роботу прифронтових аптек окремою постановою Кабінету Міністрів. У комітеті Верховної Ради планують провести обговорення із представниками аптечних асоціацій щодо майбутніх змін, які дозволять розширити аптечну мережу в прифронтових регіонах.

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МОЗ аптека

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