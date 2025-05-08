Магістратура для гурманів — у ЧНУ готуватимуть експертів з кави, чаю та какао

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича відкриває унікальну спеціальність.

Фото: unsplash

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У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича запрацює нова магістерська освітня програма з експертизи кави, чаю і какао. Про це повідомила завідувачка кафедри хімії та експертизи харчової продукції Анастасія Сачко, передає Суспільне.

Програма має назву «Експертиза та технології продуктів із субтропічної сировини» і запрацює з вересня 2025 року.

Вона передбачає загальну спеціальність G13 «Харчові технології». Завдяки цьому випускники зможуть працювати не лише в галузі обробки кави чи чаю, а й на інших підприємствах харчової промисловості.

«Попри акцент на продукції із субтропічної сировини, студенти не будуть обмежені вузькою спеціалізацією. Однак вони будуть цінними для кавової індустрії, яка зараз активно розвивається в Україні і відчуває певний кадровий голод», – зазначила Сачко.

Викладати на програмі будуть не лише викладачі університету, а й фахівці харчової галузі, зокрема запрошені експерти та практики. До навчального процесу також планують залучити працівників підприємств-партнерів, серед яких — чемпіони світу з обсмажування кави.

Програма передбачає дві ключові практики:

лабораторна практика — з експертизи продукції на основі субтропічної сировини на базі сучасного обладнання партнерських лабораторій;

виробнича практика — на підприємствах харчової промисловості, зокрема кавових компаніях.

За словами Сачко, хоча подібні освітні ініціативи вже існували в Україні, ця програма магістерського рівня є унікальною за своїм змістом і фокусом.

Для вступу на програму потрібно буде скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та фахове випробування.

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