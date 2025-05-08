Магистратура для гурманов — в ЧНУ будут готовить экспертов по кофе, чаю и какао

В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича откроется новая магистерская образовательная программа по экспертизе кофе, чая и какао. Об этом сообщила заведующая кафедрой химии и экспертизы пищевой продукции Анастасия Сачко, передает Суспільне.
Программа под названием «Экспертиза и технологии продуктов из субтропического сырья» начнет работу с сентября 2025 года.
Она будет реализована в рамках общей специальности G13 «Пищевые технологии». Благодаря этому выпускники смогут работать не только в сфере переработки кофе или чая, но и на других предприятиях пищевой промышленности.
«Несмотря на акцент на продукции из субтропического сырья, студенты не будут ограничены узкой специализацией. Однако они будут особенно востребованы в кофейной индустрии, которая сейчас активно развивается в Украине и испытывает нехватку кадров», — отметила Сачко.
Преподавать на программе будут не только преподаватели ЧНУ, но и специалисты пищевой отрасли, включая приглашенных экспертов и практиков. Также планируется участие сотрудников предприятий-партнеров, среди которых — чемпионы мира по обжарке кофе.
Программа включает две основные практики:
По словам Сачко, хотя в Украине ранее существовали подобные образовательные инициативы, данная магистерская программа является уникальной по содержанию и специализации.
Для поступления на программу абитуриентам необходимо будет сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) и пройти профессиональное испытание.
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