Магистратура для гурманов — в ЧНУ будут готовить экспертов по кофе, чаю и какао

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича открывает уникальную специальность.

Фото: unsplash

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В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича откроется новая магистерская образовательная программа по экспертизе кофе, чая и какао. Об этом сообщила заведующая кафедрой химии и экспертизы пищевой продукции Анастасия Сачко, передает Суспільне.

Программа под названием «Экспертиза и технологии продуктов из субтропического сырья» начнет работу с сентября 2025 года.

Она будет реализована в рамках общей специальности G13 «Пищевые технологии». Благодаря этому выпускники смогут работать не только в сфере переработки кофе или чая, но и на других предприятиях пищевой промышленности.

«Несмотря на акцент на продукции из субтропического сырья, студенты не будут ограничены узкой специализацией. Однако они будут особенно востребованы в кофейной индустрии, которая сейчас активно развивается в Украине и испытывает нехватку кадров», — отметила Сачко.

Преподавать на программе будут не только преподаватели ЧНУ, но и специалисты пищевой отрасли, включая приглашенных экспертов и практиков. Также планируется участие сотрудников предприятий-партнеров, среди которых — чемпионы мира по обжарке кофе.

Программа включает две основные практики:

лабораторную практику — по экспертизе продукции из субтропического сырья с использованием современного оборудования партнерских лабораторий;

производственную практику — на предприятиях пищевой промышленности, в том числе в кофейных компаниях.

По словам Сачко, хотя в Украине ранее существовали подобные образовательные инициативы, данная магистерская программа является уникальной по содержанию и специализации.

Для поступления на программу абитуриентам необходимо будет сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) и пройти профессиональное испытание.

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