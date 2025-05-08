Верховный Суд оставил без изменений приговор участнику коррупционной схемы в лесной отрасли с получением более 116 млн грн взятки

Личность приговорена к 10 годам лишения свободы.

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационную жалобу на приговор Высшего антикоррупционного суда и приговор Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, в соответствии с которыми лицо признано виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины, и приговорен к 10 годам лишения свободы. Личность лишена права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и с конфискацией всего надлежащего имущества.

По обстоятельствам уголовного производства осужденный был привлечен к многоуровневой схеме системной коррупции, заключавшейся в систематическом предоставлении должностному лицу, занимавшему особо ответственное положение, неправомерной выгоды, сообщили в Верховном Суде.

Группа лиц, в состав которой вошел осужденный, уведомила представителей иностранных фирм, закупавших в лесхозах Украины лесоматериалы, требование систематически предоставлять им неправомерную выгоду. За каждый фактически отгруженный кубический метр лесопродукции импортеры должны платить от 2 до 60 евро, в зависимости от вида продукции. Также их сведения доказали, что в случае отказа от предоставления неправомерной выгоды возможность осуществления хозяйственной деятельности в лесной отрасли Украины им будет заблокирована.

В дальнейшем неправомерная выгода перечислялась на счета иностранных компаний, возглавляемых осужденным, под видом безналичных расчетов по договорам о предоставлении услуг. Затем средства перечислялись в распоряжение подконтрольных хозяйствующих субъектов.

Таким образом, за период с января 2011 года по февраль 2014 года на счета компаний поступила неправомерная выгода в сумме почти 11 млн евро, что по курсу Национального банка Украины на соответствующие даты получения составило 116,4 млн грн.

По результатам рассмотрения коллегия судей КУС ВС приняла кассационную жалобу защитника в интересах обвиняемого оставить без удовлетворения, а приговор ВАКС – без изменений.

Полный текст постановления КУС ВС от 6 мая 2025 года по делу № 991/1324/20 (производство № 51-6702км23) будет объявлен 12 мая 2025 года.

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