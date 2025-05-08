Фармкомпании будут продлевать срок действия своих патентных прав по новым правилам

В Минэкономики отметили, что украинское законодательство приводят в соответствие с европейскими стандартами, как предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.

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Министерство экономики Украины сообщило, что утвердило новые правила, которые позволяют фармацевтическим компаниям продлить срок действия своих патентных прав на изобретения — например, на новые лекарственные средства. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

Указывается, что это особенно важно в случаях, когда препарат только появился на рынке, а срок действия основного патента уже истекает.

Минэкономики утвердило Порядок рассмотрения ходатайств о дополнительной охране прав на изобретения от 19 марта 2025 года № 1803, который уже прошел государственную регистрацию в Минюсте.

«Новые правила — это еще один шаг к тому, чтобы украинское законодательство соответствовало европейским стандартам, как мы и обязались в Соглашении об ассоциации с ЕС. Они приходят на смену устаревшей инструкции и наконец устанавливают четкие, современные условия для продления защиты прав на изобретения — прежде всего лекарственных средств. Это важно для фармацевтической отрасли, которая инвестирует значительные средства в создание новых лекарств. Возможность продлить защиту патентных прав дает компаниям-разработчикам больше времени для реализации инноваций и одновременно формирует прозрачные, справедливые правила для всех игроков рынка — как для оригинальных производителей, так и для производителей дженериков», — заявил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Что такое дополнительная охрана изобретения и зачем она нужна?

Когда срок действия патента на изобретение заканчивается, но продукт — например, новые лекарства — только появился на рынке, компания рискует не успеть вернуть инвестиции. Чтобы решить эту проблему, существует механизм дополнительной охраны — это возможность продлить патентную защиту еще на несколько лет, максимум до пяти.

Такая защита особенно актуальна в фармацевтике, где разработка одного препарата может длиться годами. Поэтому компании, вкладывающие большие средства в новые лекарства, получают шанс дольше защищать свои разработки от копирования.

Что предусматривают новые правила?

Принятый документ определяет четкие и современные правила, как получить сертификат дополнительной охраны (СДО). Он заменил старую инструкцию, которая уже не соответствовала современному законодательству.

Теперь четко определено:

какие документы нужно подать, чтобы получить дополнительную защиту;

как долго рассматривается такое обращение и кто принимает решение;

что делать, если компании отказали — порядок обжалования;

и главное — что дополнительная охрана может действовать до 5 лет после завершения основного патента.

Почему это важно?

Новый порядок согласован с европейским законодательством — в частности, с Регламентом (ЕС) № 469/2009. Его внедрение — это не только выполнение наших обязательств перед ЕС по Соглашению об ассоциации, но и важный сигнал для международных инвесторов: в Украине существуют понятные и надежные правила защиты оригинальных инновационных разработок.

Это шаг к более сильной инновационной экономике, справедливому рынку и новым возможностям для развития фармацевтической отрасли.

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