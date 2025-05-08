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Требования к языку предлагают распространить на информацию, публикуемую медиа в Telegram, X, YouTube и других соцсетях

16:00, 8 мая 2025
Готовятся изменения в законодательство, которые будут касаться языка информационных сообщений в социальных сетях, а также привлечения нарушителей к ответственности.
Требования к языку предлагают распространить на информацию, публикуемую медиа в Telegram, X, YouTube и других соцсетях
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Укрепление позиций государственного языка в сферах образования, интернета и обслуживания является критически важным для национальной безопасности. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на первом заседании рабочей группы по разработке изменений в языковое законодательство.

Так, в декабре 2024 года по итогам заседания круглого стола «Язык на повестке дня. Вызовы и задачи государственной языковой политики», организованного Комитетом Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, была создана рабочая группа для разработки изменений в законодательство, направленных на укрепление и защиту государственного языка. Ее сопредседателями назначены глава Комитета Никита Потураев и Уполномоченный Тарас Кремень.

«Надеюсь, что в ближайшее время будут подготовлены законодательные предложения, которые укрепят позиции украинского языка в сферах образования, интернета и обслуживания. В условиях российско-украинской войны, когда враг атакует нас не только на поле боя, но и информационно, важно своевременно и эффективно противостоять кремлевской пропаганде. Вопрос языка — это вопрос нашей идентичности. Именно поэтому защита государственного языка и усиление ответственности за нарушение языкового законодательства — это шаги на пути противодействия захватническим планам недоимперии», — отметил Тарас Кремень.

Рабочая группа будет работать над подготовкой предложений, которые позволят:

  • урегулировать язык предоставления услуг предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися на стыке образования и сферы услуг, четко распространив на них общие требования языкового законодательства;
  • уточнить требования законодательства о языке предоставления услуг, обеспечив безусловное право на получение услуг на украинском языке;
  • усилить требования к украинскому языку как языку работы и защитить работников на рабочем месте и при приеме на работу от дискриминации по признаку украинского языка;
  • уточнить требования к языку медиа, в первую очередь в части распространения языковых требований, действующих для прессы, радио и телевидения, на онлайн-медиа и информацию, которую медиа распространяют на платформах общего доступа (то есть в социальных сетях — прим. ред.);
  • упростить и сделать более эффективной процедуру привлечения нарушителей языкового законодательства к ответственности, в частности, путем внесения необходимых изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Напоминаем, что, согласно закону, медиа — это средство распространения массовой информации в любой форме, которое периодически или регулярно выходит под редакционным контролем и с постоянным названием как индивидуализирующим признаком.

Закон «О медиа» упоминает социальные сети («платформы общего доступа к информации») и определяет даже определенные типы запрещенного контента в них. Однако Национальный совет уполномочен законом вести диалог с администрациями соцсетей, но закон не предусматривает его прямого влияния на владельцев страниц в социальных сетях.

Автор: Наталя Мамченко

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соцсети язык медиа

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