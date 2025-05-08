Требования к языку предлагают распространить на информацию, публикуемую медиа в Telegram, X, YouTube и других соцсетях

Укрепление позиций государственного языка в сферах образования, интернета и обслуживания является критически важным для национальной безопасности. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на первом заседании рабочей группы по разработке изменений в языковое законодательство.
Так, в декабре 2024 года по итогам заседания круглого стола «Язык на повестке дня. Вызовы и задачи государственной языковой политики», организованного Комитетом Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, была создана рабочая группа для разработки изменений в законодательство, направленных на укрепление и защиту государственного языка. Ее сопредседателями назначены глава Комитета Никита Потураев и Уполномоченный Тарас Кремень.
«Надеюсь, что в ближайшее время будут подготовлены законодательные предложения, которые укрепят позиции украинского языка в сферах образования, интернета и обслуживания. В условиях российско-украинской войны, когда враг атакует нас не только на поле боя, но и информационно, важно своевременно и эффективно противостоять кремлевской пропаганде. Вопрос языка — это вопрос нашей идентичности. Именно поэтому защита государственного языка и усиление ответственности за нарушение языкового законодательства — это шаги на пути противодействия захватническим планам недоимперии», — отметил Тарас Кремень.
Рабочая группа будет работать над подготовкой предложений, которые позволят:
Напоминаем, что, согласно закону, медиа — это средство распространения массовой информации в любой форме, которое периодически или регулярно выходит под редакционным контролем и с постоянным названием как индивидуализирующим признаком.
Закон «О медиа» упоминает социальные сети («платформы общего доступа к информации») и определяет даже определенные типы запрещенного контента в них. Однако Национальный совет уполномочен законом вести диалог с администрациями соцсетей, но закон не предусматривает его прямого влияния на владельцев страниц в социальных сетях.
Автор: Наталя Мамченко
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