Вимоги щодо мови пропонують поширити на інформацію, яка публікується медіа у Telegram, X, Youtube та інших соцмережах

Посилення позицій державної мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування є критично важливими для національної безпеки. На цьому наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на першому засіданні робочої групи з напрацювання змін до мовного законодавства.
Так, у грудні 2024 року за результатами засідання круглого столу «Мова на часі. Виклики і завдання державної мовної політики», організованого Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, утворено робочу групу для напрацювання змін до законодавства, покликаних посилити утвердження і захист державної мови. Її співголовами визначено голову Комітету Микиту Потураєва та Уповноваженого Тараса Кременя.
«Сподіваюся, що найближчим часом будуть підготовлені законодавчі пропозиції, які посилять позиції української мови в сферах освіти, інтернету та обслуговування. В умовах російсько-української війни, коли ворог атакує нас не тільки на полі бою, але й інформаційно, важливо вчасно та ефективно протистояти кремлівській пропаганді. Питання мови – це питання нашої ідентичності. Саме тому захист державної мови та посилення відповідальності за порушення мовного законодавства - це кроки на шляху протидії загарбницьким планам недоімперії», - зазначив Тарас Кремінь.
Робоча група працюватиме над підготовкою пропозицій, які дозволять:
Нагадаємо, за законом медіа – це засіб поширення масової інформації у будь-якій формі, який періодично чи регулярно виходить у світ під редакційним контролем та постійною назвою як індивідуалізуючою ознакою.
Закон «Про медіа» згадує про соцмережі («платформи спільного доступу до інформації») і визначає навіть певні типи забороненого контенту в них. Але Нацрада уповноважена законом вести діалог з адміністраціями соцмереж, закон не передбачає її безпосереднього впливу на власників сторінок у соцмережах.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.