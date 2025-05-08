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В Україні зросте вартість контрактного навчання у вищих навчальних закладах — на яких спеціальностях

14:20, 8 травня 2025
Вартість навчання за контрактом у державних ВНЗ на деяких спеціальностях буде підвищена до рівня витрат держави на одного студента-бюджетника у відповідному навчальному закладі.
В Україні зросте вартість контрактного навчання у вищих навчальних закладах — на яких спеціальностях
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Вартість контрактного навчання на популярних спеціальностях у державних університетах України зросте. Її планують підвищити до рівня, який держава витрачає на одного студента-бюджетника в тому чи іншому закладі вищої освіти. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №417.

До переліку таких спеціальностей, згідно з постановою уряду та повідомленнями МОН, входять:

  • Медицина (всі медичні спеціальності, включно зі стоматологією, педіатрією тощо)
  • Право
  • Міжнародні відносини
  • Комп’ютерні науки та Інформаційні технології
  • Кібербезпека
  • Економіка, менеджмент, публічне управління та адміністрування
  • Психологія
  • Фармація
  • Архітектура та містобудування
  • Журналістика (у деяких ЗВО)

Розмір плати за навчання протягом розрахункового строку виконання освітньої програми для здобуття відповідного ступеня вищої освіти за певною формою здобуття вищої освіти не може бути меншим ніж розмір плати за перший рік (курс) навчання, помножений на розрахунковий строк виконання освітньої програми в роках. У МОН заявляли, що чимало державних ЗВО занижують вартість навчання для студентів-контрактників коштом держави.

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький зазначив у коментарі ZN.UA, що низька вартість контрактного навчання не дає змоги якісно готувати студентів.

"Чимало ЗВО ставлять ціни на контракт наполовину або й більше нижчі, ніж та сума, яку сплачує держава університету за кожного студента-бюджетника. І коли держава дає, наприклад, на підготовку одного студента 55 – 56 тисяч гривень на рік, а студент-контрактник навчається за 25 тисяч, постає два запитання. Перше: чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника? (Насправді так воно і є.) І друге: чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень? Звісно, не можна. Це теж до питання про низькі зарплати викладачів. Через відсутність коштів в університеті заклад не здатний виплатити доплати й премії, а далі фактично йдеться про деградацію системи", – казав Винницький.

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