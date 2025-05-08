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В Украине вырастет стоимость контрактного обучения в высших учебных заведениях — по каким специальностям

14:20, 8 мая 2025
Стоимость обучения по контракту в государственных вузах по некоторым специальностям будет повышена до уровня расходов государства на одного студента-бюджетника в соответствующем учебном заведении.
В Украине вырастет стоимость контрактного обучения в высших учебных заведениях — по каким специальностям
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Стоимость контрактного обучения по популярным специальностям в государственных университетах Украины вырастет. Ее планируют повысить до уровня, который государство тратит на одного студента-бюджетника в том или ином заведении высшего образования. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №417.

В перечень таких специальностей, согласно постановлению правительства и сообщениям МОН, входят:

  • Медицина (все медицинские специальности, включая стоматологию, педиатрию и т.д.)
  • Право
  • Международные отношения
  • Компьютерные науки и Информационные технологии
  • Кибербезопасность
  • Экономика, менеджмент, публичное управление и администрирование
  • Психология
  • Фармация
  • Архитектура и градостроительство
  • Журналистика (у некоторых ВУЗ)

Размер платы за обучение в течение расчетного срока выполнения образовательной программы для получения соответствующей степени высшего образования по определенной форме получения высшего образования не может быть меньше размера платы за первый год (курс) обучения, умноженный на расчетный срок выполнения образовательной программы в годах.

В МОН заявляли, что многие государственные ВУЗы занижают стоимость обучения для студентов-контрактников на средства государства.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий отметил в комментарии ZN.UA, что низкая стоимость контрактного обучения не позволяет качественно готовить студентов.

"Многие ВУЗы ставят цены на контракт наполовину или более ниже, чем та сумма, которую платит государство университета за каждого студента-бюджетника. И когда государство дает, например, на подготовку одного студента 55 - 56 тысяч гривен в год, а студент-контрактник учится за 25 тысяч, возникает два вопроса.

Первое: не за счет государства частично оплачивается обучение этого контрактника? (На самом деле так и есть.) И второе: можно ли качественно подготовить студента любой специальности за 25 тысяч гривен? Конечно, нельзя. Это тоже к вопросу о низких зарплатах преподавателей. Из-за отсутствия средств в университете заведение не способно выплатить доплаты и премии, а дальше фактически речь идет о деградации системы", – говорил Винницкий.

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