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Верховний Суд залишив без змін вирок учаснику корупційної схеми в лісовій галузі з одержання понад 116 млн грн хабаря

18:49, 8 травня 2025
Особу засуджено до 10 років позбавлення волі.
Верховний Суд залишив без змін вирок учаснику корупційної схеми в лісовій галузі з одержання понад 116 млн грн хабаря
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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду та вирок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, відповідно до яких особу визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, і засуджено до 10 років позбавлення волі.

Також особу позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного майна, повідомили у Верховному Суді. 

За обставинами кримінального провадження засуджений був залучений до багаторівневої схеми системної корупції, що полягала в систематичному наданні службовій особі, яка займала особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди.

Група осіб, до складу якої увійшов засуджений, повідомила представникам іноземних фірм, які закуповували в лісгоспах України лісоматеріали, вимогу систематично надавати їм неправомірну вигоду. За кожен фактично відвантажений кубічний метр лісопродукції імпортери мали сплачувати від 2 до 60 євро, залежно від виду продукції. Також до їх відома довели, що в разі відмови від надання неправомірної вигоди можливість здійснення господарської діяльності в лісовій галузі України їм  буде заблокована.

Надалі неправомірна вигода перераховувалася на рахунки іноземних компаній, очолюваних засудженим, під виглядом безготівкових розрахунків за договорами про надання послуг. Потім кошти перераховувалися в розпорядження підконтрольних суб’єктів господарювання.

У такий спосіб за період із січня 2011 року по лютий 2014 року на рахунки компаній надійшла неправомірна вигода в сумі майже 11 млн євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання становило 116,4 млн грн.

За результатами розгляду колегія суддів ККС ВС ухвалила касаційну скаргу захисника в інтересах обвинуваченого  залишити без задоволення, а вирок ВАКС – без змін.

Повний текст постанови ККС ВС від 6 травня 2025 року у справі № 991/1324/20 (провадження № 51-6702км23) буде оголошено 12 травня 2025 року.

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