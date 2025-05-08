Проблема с лекарствами в прифронтовых зонах: Минздрав готовит перечень населенных пунктов для запуска мобильных аптек

Власти готовят новые решения, чтобы обеспечить доступ к лекарствам на прифронтовых территориях.

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Доступ к лекарствам на прифронтовых территориях Украины остается затрудненным, однако государство совместно с партнерами внедряет ряд решений для улучшения ситуации. Об этом сообщил народный депутат и глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий.

По его словам, правительство уже упростило условия открытия аптек в прифронтовых регионах и снизило требования к квалификации фармацевтов, чтобы преодолеть кадровый дефицит. В настоящее время осуществляется доставка лекарств через мобильные аптеки и проект «Укрпочта.Аптека», охватывающий все населённые пункты на подконтрольной Украине территории. К обеспечению медикаментами также активно подключаются гуманитарные организации, в частности ВОЗ, Красный Крест и «Врачи без границ».

Минздрав уже определил 168 населенных пунктов с наибольшей потребностью в аптечных услугах. В ближайшее время этот перечень будет представлен аптечному бизнесу, который может присоединиться к запуску аптек по определенным маршрутам в рамках социальных проектов.

Также Радуцкий предложил урегулировать работу прифронтовых аптек отдельным постановлением Кабинета Министров. В комитете Верховной Рады планируют провести обсуждение с представителями аптечных ассоциаций по поводу будущих изменений, которые позволят расширить аптечную сеть в прифронтовых регионах.

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