В Хмельницкой области суд обязал оформить документы на историческую деревянную церковь 19 века

12 лет храм оставался без статуса памятки культурного наследия.

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На Хмельнитчине Крестовоздвиженская церковь XIX века, которая более десятка лет оставалась без статуса памятника культурного наследия, наконец-то получит его. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что деревянная церковь Воздвижения Честного Креста в селе Сарни Хмельницкого района возведена в 1856 году. Средства на строительство пожертвовали помещики Млодзянский и Залевский. Храм построен в стандартизированном синодальном стиле.

Впрочем, уже 12 лет храм остается без статуса памятки культурного наследия. Причина – бездействие сельсовета.

В прокуратуре сообщили, что местные власти не собрали пакет документов в Министерство культуры и информационной политики Украины с целью занесения объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Отсутствие сведений о памятнике архитектуры в Реестре не обеспечивает надлежащую защиту, уход и сохранение, создает предпосылки для возможных незаконных действий в отношении нее.

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