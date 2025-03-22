У Києві уламки шахеда впали на будинок, фото та відео

Через атаку російських дронів загорівся житловий будинок у Подільському районі.

Фото: ДСНС

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У Києві 21 березня під час атаки російських шахедів уламки дрона впали на житловий будинок. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Рятувальники виїхали на місце пожежі. Виявилося, що пожежа сталася на 3 поверсі житлової триповерхівки у Подільському районі. Вогонь перекинувся на мансардний поверх.

Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей.

За даними КМВА, на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 52 ворожих БпЛА. 36 знищено розрахунками ППО, решта — локаційно втрачені.

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