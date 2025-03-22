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У США подружжя отримало довічне ув’язнення за жорстоке поводження з усиновленими темношкірими дітьми

17:32, 22 березня 2025
Усиновлені діти стали жертвами систематичних знущань, примусової праці та расової дискримінації з боку прийомних батьків.
У США подружжя отримало довічне ув’язнення за жорстоке поводження з усиновленими темношкірими дітьми
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У США подружжя засудили до довічного ув’язнення за жорстоке поводження з усиновленими темношкірими дітьми. Про це повідомляє Spiegel.

Суд штату Західна Вірджинія виніс вирок подружжю, яке визнано винним у систематичному насильстві над чотирма з п’яти їхніх темношкірих усиновлених дітей.

Пара, яка переїхала до штату у 2023 році, змушувала дітей до важкої праці, тривалого стояння з піднятими руками, ізолювала їх та ігнорувала базові потреби, повідомляє прокуратура.

63-річна Джин Кай Вайтфезер отримала покарання у вигляді до 215 років ув’язнення, її чоловік, 62-річний Дональд Ланц — до 160 років. Присяжні визнали їх винними за кількома пунктами: примусова праця, торгівля людьми, знущання з дітей, нехтування обов’язками та порушення громадянських прав.

Суддя округу Кеноу, МеріКлер Акерс, зазначила, що підсудні не взяли на себе жодної відповідальності.

На слухання були також зачитані листи від дітей — у них йшлося про глибоку психологічну травму, проблеми з довірою, нічні кошмари та страх перед проявами турботи.

18-річна дівчина, яка була найстаршою серед дітей, особисто виступила в суді: «Я ніколи не зрозумію, як ти можеш спати вночі. Я хочу, щоб ти знала — ти монстр». Минулого місяця вона подала окремий цивільний позов проти подружжя через систематичне насильство.

На прохання суду, ЗМІ заборонено розкривати імена дітей або публікувати їхні фото.

Вказується, що подружжя усиновило дітей у 2018 році. У травні 2023-го вони переїхали з ферми у штаті Вашингтон до невеликого містечка Сіссонвіль. Уже за кілька місяців після переїзду сусіди викликали поліцію, побачивши, як Ланц зачиняє дітей у сараї та залишає подвір’я.

Поліцейські виявили дітей у брудному одязі, без взуття, зі слідами виснаження. Найстарший хлопець мав рани на ногах. Після арешту батьків усіх п’ятьох дітей передали до органів опіки.

Сусіди розповіли в суді, що діти ніколи не гралися на вулиці, натомість їх змушували носити важкі предмети та стояти в шерензі. Після того як Ланц запідозрив нагляд з боку сусідів, діти взагалі перестали виходити з дому.

За словами найстаршої доньки, дітей змушували копати землю руками, а вдома — по кілька годин стояти із піднятими руками. Спати доводилося на підлозі, користуючись одним пластиковим відром замість туалету. Вона також заявила, що Вайтфезер постійно принижувала дітей расистськими висловлюваннями та відкрито виділяла наймолодшу дитину, яка не стала об’єктом кримінального розслідування.

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США діти вирок опіка над дітьми батьківські права

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