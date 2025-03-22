В США супружеская пара получила пожизненное заключение за жестокое обращение с усыновленными темнокожими детьми

Усыновленные дети стали жертвами систематических издевательств, принудительного труда и расовой дискриминации со стороны приемных родителей.

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В США супружескую пару приговорили к пожизненному заключению за жестокое обращение с усыновленными темнокожими детьми. Об этом сообщает Spiegel.

Суд штата Западная Вирджиния вынес приговор паре, признанной виновной в систематическом насилии над четырьмя из пяти их усыновленных темнокожих детей.

Согласно данным прокуратуры, супруги, переехавшие в штат в 2023 году, принуждали детей к тяжелому физическому труду, заставляли подолгу стоять с поднятыми руками, изолировали их и игнорировали базовые потребности.

63-летняя Джин Кай Уайтфезер приговорена к сроку до 215 лет лишения свободы, ее 62-летний муж Дональд Ланц — до 160 лет. Присяжные признали их виновными по ряду обвинений, включая принудительный труд, торговлю людьми, насилие над детьми, халатность и нарушение гражданских прав.

Судья округа Кэноу, МэриКлер Акерс, отметила, что подсудимые так и не признали своей вины и не взяли на себя ответственность за содеянное.

В ходе слушаний были зачитаны письма от детей, в которых говорилось о глубокой психологической травме, потере доверия к людям, ночных кошмарах и страхе перед проявлением заботы.

18-летняя девушка, старшая из детей, выступила лично: «Я никогда не пойму, как ты можешь спать по ночам. Я хочу, чтобы ты знала — ты чудовище». Месяцем ранее она подала гражданский иск против пары за систематическое насилие.

По требованию суда, СМИ запрещено раскрывать имена детей или публиковать их фотографии.

Уточняется, что дети были усыновлены в 2018 году. В мае 2023 года семья переехала с фермы в штате Вашингтон в городок Сиссонвилл. Уже через несколько месяцев соседи вызвали полицию, увидев, как Ланц запирает детей в сарае и уезжает с участка.

Полицейские обнаружили детей в грязной одежде, без обуви и с признаками истощения. У старшего мальчика были раны на ногах. После ареста родителей все пятеро детей были переданы в органы опеки.

Соседи сообщили в суде, что дети никогда не играли на улице, их заставляли носить тяжелые предметы и стоять в ряд. После того как Ланц заметил интерес со стороны соседей, дети вовсе перестали выходить на улицу.

По словам старшей дочери, детей заставляли копать землю руками, а дома — часами стоять с руками над головой. Спать приходилось на полу, используя пластиковое ведро вместо туалета. Также она заявила, что Уайтфезер постоянно оскорбляла детей расистскими выражениями и открыто выделяла младшего ребенка, который не фигурирует в уголовном деле.

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