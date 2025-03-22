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Схема за $10 тысяч — на Буковине правоохранитель способствовал бегству военнообязанных в Молдову

15:23, 22 марта 2025
За денежное вознаграждение от 5500 до 10 тысяч долларов с человека фигурант обещал посодействовать незаконному пересечению границы.
Схема за $10 тысяч — на Буковине правоохранитель способствовал бегству военнообязанных в Молдову
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На Буковине разоблачили правоохранителя, который за 10 тысяч долларов способствовал незаконной переправке военнообязанных в Молдову. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый был причастен к противоправной схеме получения прибыли от незаконной переправки мужчин за границу. За денежное вознаграждение от 5500 до 10 тысяч долларов с человека он обещал содействовать незаконному пересечению границы.

«Общаясь в мессенджере с одним из организаторов незаконной переправы, который использовал никнейм, правоохранитель предложил свою помощь в переправке трех мужчин призывного возраста. Он разъяснил им маршрут движения, предоставил транспортное средство и сопровождал на своем автомобиле к украинско-молдавской границе», — сообщили в прокуратуре.

Однако покинуть территорию Украины мужчинам не удалось — их разоблачили пограничники.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 800 тысяч гривен залога.

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деньги Черновицкая область военнообязанный пересечение границы

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