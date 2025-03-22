Схема за $10 тысяч — на Буковине правоохранитель способствовал бегству военнообязанных в Молдову

За денежное вознаграждение от 5500 до 10 тысяч долларов с человека фигурант обещал посодействовать незаконному пересечению границы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине разоблачили правоохранителя, который за 10 тысяч долларов способствовал незаконной переправке военнообязанных в Молдову. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый был причастен к противоправной схеме получения прибыли от незаконной переправки мужчин за границу. За денежное вознаграждение от 5500 до 10 тысяч долларов с человека он обещал содействовать незаконному пересечению границы.

«Общаясь в мессенджере с одним из организаторов незаконной переправы, который использовал никнейм, правоохранитель предложил свою помощь в переправке трех мужчин призывного возраста. Он разъяснил им маршрут движения, предоставил транспортное средство и сопровождал на своем автомобиле к украинско-молдавской границе», — сообщили в прокуратуре.

Однако покинуть территорию Украины мужчинам не удалось — их разоблачили пограничники.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 800 тысяч гривен залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.