Схема за $10 тисяч — на Буковині правоохоронець сприяв втечі військовозобов’язаних до Молдови

За грошову винагороду від 5500 до 10 тисяч доларів з особи фігурант обіцяв посприяти незаконному перетину кордону.

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На Буковині викрили правоохоронця, який за 10 тисяч доларів сприяв незаконному переправленню військовозобов’язаних до Молдови. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний долучився до протиправної схеми одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків за кордон. За грошову винагороду від 5500 до 10 тисяч доларів з особи він обіцяв посприяти незаконному перетину кордону.

«Спілкуючись у месенджері з одним із організаторів незаконної переправи, який використовував нікнейм, правоохоронець запропонував свою допомогу у переправленні трьох чоловіків призовного віку. Він роз’яснив їм маршрут руху, надав транспортний засіб та супроводжував на своєму автомобілі до українсько-молдовського кордону», — зазначили у прокуратурі.

Однак покинути територію України чоловікам не вдалося – їх викрили прикордонники.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 800 тисяч гривень застави.

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