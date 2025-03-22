В США нареченого арештували в день весілля — наречену розкритикували за рішення не повертати подарунки гостям

Ситуація з неповерненням подарунків після зірваного весілля викликала публічну дискусію про етикет.

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У США нареченого заарештували просто в день весілля, але його наречена все одно вирішила залишити собі подарунки від гостей, пояснюючи це тим, що пара «все одно одружиться пізніше».

Про незвичайну ситуацію розповів батько нареченої в листі до колонки Miss Manners у The Washington Post.

За його словами, весілля скасували за кілька годин до початку, коли нареченого затримала поліція через активний ордер на арешт.

На той момент родина нареченої вже була на місці проведення церемонії, подружки готувалися, фотографи працювали, а гості — почали приїжджати, долаючи шлях понад годину. Наречена у розпачі намагалася через адвокатів звільнити нареченого, щоб встигнути провести церемонію.

Оскільки весілля скасувати вже було неможливо, родина вирішила провести щонайменше святковий прийом — без самої церемонії. Але нареченого так і не звільнили.

Після свята батько запропонував доньці повернути всі грошові подарунки гостям, однак вона відмовилась. Її аргумент — вони з коханим все одно планують узяти шлюб у майбутньому.

«Свято відбулося, хоч і без особливого настрою. Але я вважаю, що зберігати подарунки — нечесно», — зазначив батько.

Колумністка Miss Manners підтримала його: за правилами етикету, якщо весілля не відбулося, подарунки слід повернути.

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