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Папі Римському доведеться заново вчитися говорити після важкої пневмонії

13:53, 22 березня 2025
Наразі понтифік проходить реабілітацію, щоби знову навчитися говорити.
Папі Римському доведеться заново вчитися говорити після важкої пневмонії
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Кардинал Віктор Мануель Фернандес повідомив, що Папа Римський Франциск тимчасово втратив здатність говорити після пневмонії. Про це повідомляє Reuters.

Наразі понтифік проходить реабілітацію, щоби знову навчитися говорити.

За словами кардинала, попри ці труднощі, загальний стан здоров’я Папи залишається стабільним, і лікарі роблять усе можливе для його відновлення.

Також він спростував інформацію про нібито наміри понтифіка зректися престолу. Священнослужитель зазначив, що Папа поступово одужує й почувається краще.

«У Папи Римського все добре, але киснева терапія дуже висушує організм. Загалом його фізичний стан такий самий, як і раніше», — запевнив кардинал.

Нагадаємо, 1 березня понтифіка терміново підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Згодом він вперше за час госпіталізації записав для вірян аудіозвернення.

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Ватикан

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