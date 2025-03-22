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Папе Римскому придется заново учиться говорить после тяжелой пневмонии

13:53, 22 марта 2025
В настоящее время понтифик проходит реабилитацию, чтобы заново научиться говорить.
Папе Римскому придется заново учиться говорить после тяжелой пневмонии
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Кардинал Виктор Мануэль Фернандес сообщил, что Папа Римский Франциск временно утратил способность говорить после перенесённой пневмонии. Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время понтифик проходит реабилитацию, чтобы заново научиться говорить.

По словам кардинала, несмотря на эти трудности, общее состояние здоровья Папы остаётся стабильным, и врачи делают всё возможное для его восстановления.

Он также опроверг информацию о якобы намерении понтифика отречься от престола. Священнослужитель отметил, что Папа постепенно идёт на поправку и чувствует себя лучше.

«У Папы Римского всё хорошо, но кислородная терапия сильно пересушивает организм. В целом его физическое состояние такое же, как и раньше», — заверил кардинал.

Напомним, 1 марта понтифика срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Впоследствии он впервые за время госпитализации записал для верующих аудиообращение.

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Ватикан

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