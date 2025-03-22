В США жениха арестовали в день свадьбы — невесту раскритиковали за решение не возвращать подарки гостям

Ситуация с невозвратом подарков после сорванной свадьбы вызвала публичную дискуссию об этикете.

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В США жениха арестовали прямо в день свадьбы, но его невеста все равно решила оставить себе подарки от гостей, объяснив это тем, что пара «все равно поженится позже».

О необычной ситуации рассказал отец невесты в письме в колонку Miss Manners издания The Washington Post.

По его словам, свадьбу отменили за несколько часов до начала, когда жениха задержала полиция по действующему ордеру на арест.

К тому моменту семья невесты уже находилась на месте проведения церемонии, подружки невесты готовились, фотографы работали, а гости начали съезжаться, преодолевая путь более часа. Невеста в отчаянии пыталась через адвокатов освободить жениха, чтобы успеть провести церемонию.

Так как отменить мероприятие уже было невозможно, семья решила хотя бы провести праздничный прием — без самой церемонии. Но жениха так и не отпустили.

После торжества отец предложил дочери вернуть все денежные подарки гостям, однако она отказалась. Ее аргумент — они с возлюбленным все равно планируют пожениться в будущем.

«Праздник состоялся, хоть и без особого настроения. Но я считаю, что оставлять подарки — нечестно», — отметил отец.

Колумнистка поддержала его: по правилам этикета, если свадьба не состоялась, подарки следует вернуть.

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