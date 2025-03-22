Жінка створила групу у Viber, де регулярно інформувала інших користувачів про місцезнаходження працівників ТЦК.

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Суд у Черкасах покарав жінку, яка через Viber-групу повідомляла про місця видачі повісток. Вирок у справі № 712/652/25 виніс Соснівський районний суд м. Черкаси.

У матеріалах справи вказується, що жінка, яка родом з Умані та має неповнолітнього сина, працювала торговельним представником. У березні 2024 року вона створила групу у Viber, де регулярно інформувала інших користувачів про місцезнаходження працівників ТЦК.

У своїх повідомленнях вона використовувала умовні назви, наприклад:

«Біля Сілко на переїзді гроза»;

«Жд гроза»;

« Електрон лають повістки » ;

Електрон лають повістки ; « Міщанка автобазар цвіте » , « Хмара з міщани в сторону атб тищика » ;

Міщанка автобазар цвіте , Хмара з міщани в сторону атб тищика ; « Черкаси круг є всі » ;

Черкаси круг є всі ; « НУ Укрпошта на поліцейські+ТЦК кошмарять хлопця » ;

НУ Укрпошта на поліцейські+ТЦК кошмарять хлопця ; «С лавутич на зупинці Пишуть » ;

лавутич на зупинці Пишуть ; « Шайба дощ » , « Шайба на кругу сині і зелені » ;

Шайба дощ , Шайба на кругу сині і зелені ; « Мрев град » ;

Мрев град ; « Коло саги штормить » , « Сага базарок стоять » ;

Коло саги штормить , Сага базарок стоять ; « Уманське пивко набрало різних кольорів проводять роздачу » ;

Уманське пивко набрало різних кольорів проводять роздачу ; « 14 школа піший » ;

14 школа піший ; « По досах по дворах катається сіра 99 баклажанів з огірками » тощо.

За матеріалами справи, через її повідомлення військовозобов’язані могли уникати місць вручення повісток. У результаті цього працівники ТЦК змогли оповістити значно менше громадян, ніж планувалося.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором і обвинуваченою, за участі захисника у кримінальному провадженні по обвинуваченню жінки у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України.

Суд визнав жінку винною у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 114-1 КК України та призначив їй узгоджене сторонами покарання у вигляді п`ять років позбавлення волі

Однак на підставі ст. 75 КК України жінку звільнили від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки.

На підставі ч. 1 п. 1, 2, ч. 3 п. 2 ст. 76 КК України суд зобов’язав жінку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції); періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції); повідомляти уповноважений орган з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції) про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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