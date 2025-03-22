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Суд у Черкасах покарав жінку, яка через Viber-групу повідомляла про місця видачі повісток

19:02, 22 березня 2025
Жінка створила групу у Viber, де регулярно інформувала інших користувачів про місцезнаходження працівників ТЦК.
Суд у Черкасах покарав жінку, яка через Viber-групу повідомляла про місця видачі повісток
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Суд у Черкасах покарав жінку, яка через Viber-групу повідомляла про місця видачі повісток. Вирок у справі № 712/652/25 виніс Соснівський районний суд м. Черкаси.

У матеріалах справи вказується, що жінка, яка родом з Умані та має неповнолітнього сина, працювала торговельним представником. У березні 2024 року вона створила групу у Viber, де регулярно інформувала інших користувачів про місцезнаходження працівників ТЦК.

У своїх повідомленнях вона використовувала умовні назви, наприклад:

  • «Біля Сілко на переїзді гроза»;
  • «Жд гроза»;
  • «Електрон лають повістки»;
  • «Міщанка автобазар цвіте», «Хмара з міщани в сторону атб тищика»;
  • «Черкаси круг є всі»;
  • «НУ Укрпошта на поліцейські+ТЦК кошмарять хлопця»;
  • «Славутич на зупинці Пишуть»;
  • «Шайба дощ», «Шайба на кругу сині і зелені»;
  • «Мрев град»;
  • «Коло саги штормить», «Сага базарок стоять»;
  • «Уманське пивко набрало різних кольорів проводять роздачу»;
  • «14 школа піший»;
  • «По досах по дворах катається сіра 99 баклажанів з огірками» тощо.

За матеріалами справи, через її повідомлення військовозобов’язані могли уникати місць вручення повісток. У результаті цього працівники ТЦК змогли оповістити значно менше громадян, ніж планувалося.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором і обвинуваченою, за участі захисника у кримінальному провадженні по обвинуваченню жінки у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України.

Суд визнав жінку винною у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 114-1 КК України та призначив їй узгоджене сторонами покарання у вигляді п`ять років позбавлення волі

Однак на підставі ст. 75 КК України жінку звільнили від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки.

На підставі  ч. 1 п. 1, 2, ч. 3 п. 2 ст. 76 КК України суд зобов’язав жінку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції); періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції); повідомляти уповноважений орган з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції) про зміну місця проживання, роботи або навчання.  

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