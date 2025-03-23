В Івано-Франківську чоловік погрожував підірвати автомобіль поліції — йому загрожує 8 років позбавлення волі

В Івано-Франківську затримали чоловіка, який погрожував підірвати автомобіль поліції. Про це повідомляє прокуратура регіону.
За даними слідства, 19 березня чоловік з мобільного зателефонував на спецлінію «102» та повідомив, що він має намір підірвати автомобіль працівників поліції за допомогою гранати.
Особу зловмисника правоохоронці встановили одразу та затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Підозрюваний – 40-річний житель Івано-Франківська. Жодних вибухових боєприпасів чи пристроїв у нього не виявлено.
Такі дії з боку підозрюваного призвели до порушення громадського спокою, дезорганізації діяльності та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб.
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська місцевому жителю повідомлено про підозру у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 КК України).
До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.
Зауважимо: за неправдиві повідомлення про замінування чи підготовку вибуху передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.
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